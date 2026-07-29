Дроны охотились за нефтеобъектами Саудовской Аравии

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые летели к нефтяным объектам в Восточной провинции королевства, сообщило Минобороны страны в соцсети X.

Представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что беспилотники запустили с территории Ирака связанные с Ираном вооруженные группировки. Он подчеркнул право Саудовской Аравии защищать свою территорию и ответить на атаку в подходящее время и в подходящем месте.

В понедельник Минобороны королевства также сообщало, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили беспилотники, запущенные с территории Ирака в сторону нефтяных объектов королевства. В официальном заявлении ведомства говорится, что дроны были запущены вооруженными группировками, «ориентированными на Иран».