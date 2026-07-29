Россия сравнивает с землей Славянск и Краматорск

По их данным, города Славянск и Краматорск российские военные сравнивают с землей, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, «шахеды» и FPV-дроны, которые «летают по улицам и охотятся на людей и автомобили, случайно выбирая цели». «Ночью взрывы просто не утихают, в частности, из-за применения РСЗО противника, что постепенно превращает города в руины», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули аналитики проекта, россияне имеют огневой контроль примерно на 40 километров вглубь от линии боевого соприкосновения, что представляет угрозу для любого передвижения.

«Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда вскоре можно будет ехать только в случае крайней необходимости для ведения боевых действий. Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война берет верх все сильнее», — отметили в DeepState.

Как рассказали эксперты мониторингового проекта, российские войска продолжает оказывать давление на Константиновку, не прекращаются попытки закрепиться в самом городе, чтобы сосредоточить пехоту для наращивания преимущества и контроля над местностью. «Одной из основных задач остается попытка взять под контроль часть города между населенными пунктами Ильиновка — Новодмитровка. Если врагу удастся оккупировать последний, то под угрозой окружения окажется вся группировка, удерживающая оборону в городе Часов Яр», — отмечается в сообщении.

Аналитики пишут, что логистика в этот район давно затруднена, россияне имеют преимущество в воздухе, обеспеченное большим количеством дронов.