Министр обороны Израиля жалуется: Америка не дает добро...

Израиль готов снова атаковать Иран и нанести удар по энергетическим объектам исламской республики, но Вашингтон не дает одобрения на этот шаг. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац в интервью телеканалу C14.

«Мы действительно хотим атаковать энергетические объекты Ирана, но США на данный момент не одобряют этого, поскольку это нанесет вред соседним странам и приведет к глобальному нефтяному кризису», - сказал глава Минобороны Израиля.

По словам Каца, «Армия обороны Израиля получила инструкции и готовится к тому, чтобы атаковать Иран в одиночку». «Теперь мы не одни, есть США, посмотрим, что они сделают, вернутся ли они к кампании или будут действовать другими способами», - добавил он. «Я заявил, премьер-министр (Биньямин Нетаньяху) заявил, что, если по Израилю будет открыт огонь, мы атакуем со всей нашей силой», - сказал Кац.