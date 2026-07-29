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Песков о разговоре Путина и Алиева

Внезапная атака Ирана на американскую базу

заявление CENTCOM
02:55 580

Иран выпустил ракеты по американской базе в Иордании, сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

Ракеты были перехвачены, уточнил Равид, отметив, что это первая ракетная атака Тегерана на американскую базу в регионе после решения президента Дональда Трампа приостановить удары по Ирану.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в X: «Сегодня в 17:45 по восточному времени (01:45 по Баку) силы Корпуса стражей исламской революции запустили с территории Ирана несколько баллистических ракет, предприняв попытку внезапной атаки на дислоцированные на Ближнем Востоке американские войска. Все иранские ракеты были успешно перехвачены».

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