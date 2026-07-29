Иран хотел ударить по Украине баллистикой, но...

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине в ответ на атаку на иранское судно, однако благодаря дипломатическим усилиям ситуацию пока удалось урегулировать. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

По словам собеседников, Тегеран, согласно разведданным, собирался выпустить по Украине баллистическую ракету, чтобы «продемонстрировать свои намерения», но при этом нанести незначительный ущерб. Некоторые источники предположили, что целью, вероятно, стал бы один из черноморских портов Украины. Любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, означала бы резкую эскалацию и грозила бы спровоцировать более масштабный конфликт между двумя странами, отмечает газета.

Иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится их ответным ударом, но на Западе предупредили, что трудно предсказать, как отреагировала бы Украина.

Ранее во вторник сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига созвонился со своим иранским коллегой. После разговора Аббас Аракчи написал в соцсетях, что Сибига назвал удар по сухогрузу непреднамеренным. «Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо», — сказал иранский министр, потребовав возмещения ущерба.