Взрыв и пожар: КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim.

«Три нефтяных танкера, которые продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя наши предупреждения, были атакованы и остановлены», - заявили в КСИР.

По утверждению КСИР, три танкера пытались пройти по заминированному и небезопасному маршруту на юге пролива. После взрыва и сильного пожара на одном судне два других танкера развернулись и пошли обратно.

КСИР подчеркнул, что действия любого судна, следующего «незаконным указаниям» США по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа. В корпусе заявили также, что Ормузский пролив останется закрытым для нефтяных танкеров, пока США «продолжают военные действия» в регионе.