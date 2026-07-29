Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом

Рано утром 29 июля украинские беспилотники атаковали Рязань, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. …На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет», — написал Малков в телеграм-канале.
Согласно проанализированным Astra кадрам очевидцев, одной из целей атаки стал сортировочный комплекс Wildberries в индустриальном парке «Рязанский», который находится в районе села Тюшево. После удара по складу в Wildberries ограничили доступ к нему и заявили об эвакуации персонала «в соответствии с требованиями безопасности». «Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи», — говорится в сообщении для продавцов.
July 29, 2026
Также, утверждает украинский мониторинговый канал Exilenova+, пожар возник на Рязанском НПЗ «Роснефти», который из-за атаки дронов приостанавливал переработку нефти в середине мая.
Кроме того, прошедшей ночью ВСУ ударили по Таганрогу в Ростовской области. «В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Жителей дома эвакуировали и направили в пункт временного размещения.
По данным мэра Таганрога Светланы Камбуловой, повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий, не уточнив, какие именно.
С 18 июля украинские силы наносят удары по логистическим центрам Wildberries. Под атаки дронов попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, а также в аннексированном Крыму.