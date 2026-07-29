Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом

Рано утром 29 июля украинские беспилотники атаковали Рязань, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. …На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет», — написал Малков в телеграм-канале.

Согласно проанализированным Astra кадрам очевидцев, одной из целей атаки стал сортировочный комплекс Wildberries в индустриальном парке «Рязанский», который находится в районе села Тюшево. После удара по складу в Wildberries ограничили доступ к нему и заявили об эвакуации персонала «в соответствии с требованиями безопасности». «Товары, которые хранятся на складе, пока сняты с продажи», — говорится в сообщении для продавцов.