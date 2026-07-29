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ФСБ России объявила Дурова в розыск

10:00 1315

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в содействии «террористической деятельности», он объявляется в международный розыск. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет «запрещенную информацию», размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды.

«Равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», — заявили в ФСБ.

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