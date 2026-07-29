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Песков о разговоре Путина и Алиева

Зеленский о возвращении Крыма

10:03 1719

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал судьбу оккупированного Крыма, и ответил, обсуждается ли судьба полуострова на переговорах о прекращении войны.

В интервью Fox News ведущий спросил Зеленского, стал ли Крым снова предметом переговоров на фоне усиления ударов Украины по полуострову.

В ответ Зеленский сказал, что пока этого не произошло.

«Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим», - отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.

«Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», - сказал украинский лидер.

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