Зеленский о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал судьбу оккупированного Крыма, и ответил, обсуждается ли судьба полуострова на переговорах о прекращении войны.
В интервью Fox News ведущий спросил Зеленского, стал ли Крым снова предметом переговоров на фоне усиления ударов Украины по полуострову.
В ответ Зеленский сказал, что пока этого не произошло.
«Жаль, но нет. Или пока нет. Но посмотрим», - отметил президент Украины.
Он подчеркнул, что земля важна, но главная ценность – это люди.
«Земля очень важна. Это наша территория. Это наша история. Но самое главное – не потерять людей», - сказал украинский лидер.