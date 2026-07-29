Нефть торгуется разнонаправленно

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 4,36 доллара, или на 4,56%, и составила 91,22 доллара США.

В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent выросла на 3,71% и составила 87,21 доллара США за баррель.

На New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в августе 2026 года также увеличилась на 3,46%, достигнув 82 долларов США.