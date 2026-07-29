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Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу

10:15 1264

Российский президент Владимир Путин потерял инициативу в войне, поскольку украинские военные технологии кардинально изменили ситуацию на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

По словам Зеленского, в Украине уже работают около 500 компаний, которые разрабатывают военные технологии. Именно это позволяет обеспечить преимущество над врагом.

Путин рассчитывал захватить Украину за два-три дня, однако полномасштабная война длится уже более 4 лет - за это время страна успела создать мощный оборонно-промышленный сектор, отметил украинский лидер.

«Сейчас у нас 500 компаний с очень мощными технологиями», - подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил, что война превратилась в гонку инноваций, в которой технологии приходится постоянно совершенствовать.

«Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии», - добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский напомнил, что у российской армии больше живой силы, поэтому Украина должна компенсировать это более быстрым развитием технологий.

Как отметил глава государства, наращивание военных способностей Украины и удары по российским целям лишили Путина стратегической инициативы на поле боя.

«Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери большие, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина», - подчеркнул Зеленский.

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