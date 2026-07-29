США и Саудовская Аравия атаковали объекты в Ираке

Американские и саудовские истребители нанесли удары по многочисленным объектам на территории Ирака.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) утверждают, что они использовались связанными с Ираном вооруженными группировками.

По версии американской стороны, Корпус стражей исламской революции (КСИР) поручил террористическим группировкам атаковать американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Операция стала ответом более чем на 30 атак беспилотников, которые организовал Иран за последние 72 часа.