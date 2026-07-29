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Песков о разговоре Путина и Алиева
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Песков о разговоре Путина и Алиева

Трамп оказал Нетаньяху не самый теплый прием

WSJ
10:32 589

Президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый, чем обычно, прием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, глава правительства еврейского государства несколько месяцев пытался добиться встречи с американским лидером и, когда наконец прибыл в Вашингтон, обладал «гораздо меньшим авторитетом и влиянием, чем во время прошлых визитов».

Как отмечается, из-за затянувшейся военной операции против Ирана Нетаньяху столкнулся с менее радушным приемом со стороны Трампа. Боевые действия против исламской республики продолжаются существенно дольше, чем рассчитывал Трамп, и накануне визита Нетаньяху в США глава Белого дома в разговорах с ближайшим окружением выражал недовольство израильским премьером, указывает газета.

Трамп ранее написал в Truth Social, что провел «очень хорошую встречу» с Нетаньяху и обсудил с ним «очень много важных вопросов». В свою очередь израильский премьер в интервью телеканалу Fox News назвал прошедшие во вторник переговоры «одной из лучших встреч» с Трампом за все время.

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