Трамп оказал Нетаньяху не самый теплый прием

Президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый, чем обычно, прием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, глава правительства еврейского государства несколько месяцев пытался добиться встречи с американским лидером и, когда наконец прибыл в Вашингтон, обладал «гораздо меньшим авторитетом и влиянием, чем во время прошлых визитов».