«Сахар» с привкусом Эвина…

Инквизиция знала толк в делопроизводстве. Костер был развязкой, но не сутью; сутью было признание, и признание надлежало получить добровольное — так значилось в уставе Святой службы, как именовалось в Риме ведомство инквизиции, и на этом настаивали особо. Палач работал внизу, при закрытых дверях, и в бумагах не оставался. Оставался другой человек. Он не пытал, не жег, не выкручивал суставов; он приходил после, с пером и листом, записывал сказанное, а в день аутодафе поднимался на помост и зачитывал признание вслух — при стечении народа, торжественно и внятно. Толпа должна была услышать, что грешник покаялся сам.

Через пять веков у этого ремесла появился студийный свет. На днях в эфире иранского телеканала «Сахар» прозвучала речь, которую стоит изложить подробно, дабы никто не заподозрил нас в передергивании. Оратор скорбел. Он сообщил зрителю, что в Азербайджане сидят 25 журналистов и что в Тегеране на этот счет даже ведут список. Он сравнил нас с соседями по региону и признался, что испытывает разочарование. Объяснил, что место журналиста — не тюрьма и не застенки, что журналист обязан проливать свет на правду и выводить наружу все, что есть. И напомнил, что прессу во всем мире недаром величают четвертой властью, ибо она есть голос народа, и что через нее выносятся на повестку общественные, политические и экономические беды. Он заключил, что судьба коллег в Азербайджанской Республике вызывает у него обеспокоенность. Я послушал эту тираду дважды. Место журналиста не тюрьма, пресса и есть голос народа, а проливать свет на правду — прямая наша обязанность. Мы ровно этим и заняты: спорим с ведомствами, разоблачаем нечистоплотных чиновников, освещаем социальные язвы. И позволения — писать или не писать — я при этом ни у кого не спрашиваю. Возражение у меня единственное, и относится оно к помосту и к стране, с которых слова произнесены. «Сахар» по-азербайджански означает утро. Слово доброе, у нас с персидским общее: в нем стоит предрассветная тишина и первый призыв к молитве. Канал с таким названием входит в сеть SUN — международное вещательное подразделение IRIB, Гостелерадио Исламской Республики. По 175-й статье иранской конституции руководителя этой корпорации назначает и смещает верховный лидер, и никто иной. Это стоит держать в уме всякий раз, когда с экрана «Сахара» звучит выражение «голос народа». Голос там действительно один, и народ к его назначению касательства не имеет. Вот вам и вся народная воля. И запомним сразу: «Сахар» доводится Гостелерадио Ирана не двоюродным братом и не единомышленником. Это его собственная рука. Корпорация одна, смета общая, отдел кадров тот же, и ладонь, назначающая начальство, та же самая. Что делает IRIB — делает «Сахар»: «Сахар» и есть IRIB, говорящий по-азербайджански. С 2009 года эта корпорация выпустила в эфир сотни признаний, выбитых у арестантов — у журналистов, правозащитников, обладателей двойного гражданства, взятых по обвинению в шпионаже. Так это назвало Министерство финансов США, вводя санкции против нее и шестерых ее сотрудников и присвоив им — вслушайтесь в термин — звание «журналистов-дознавателей». Среди поименно названных Али Резвани и Аменэ Садат Забихпур, работавшие в связке с министерством разведки и разведорганом КСИР: они извлекали признания и выпускали их в эфир, оформляя пыточный протокол под документальное кино. В 2013 году Евросоюз внес в санкционный список главу IRIB Мохаммада Сарафраза и старшего редактора международного вещания корпорации Хамида Резу Эмади — того самого, кто вошел к журналисту Мазияру Бахари прямо в камеру тюрьмы Эвин и снял с него покаяние на пленку. Суд ЕС оставил санкции в силе, установив, что зрителя не уведомили ни о принуждении, ни о том, что запись велась в тюрьме и без согласия говорящего.

У этого явления должно быть имя, и мы его дадим. Эмадиевщина — входить в камеру с камерой. Эмадиевщина не пытает. Она приходит после. Ставит свет, проверяет уровень звука, просит арестанта повторить первую фразу чуть медленнее — и уходит монтировать. Палач в кадр не попадает никогда. В кадре только человек, который, как уверяет диктор, раскаялся сам. Как это выглядит изнутри, лучше всех знал Рухолла Зам. Расспросить его уже не выйдет, и рассказывать приходится за него. Зам вел Amad News — телеграм-канал, на который было подписано больше миллиона человек и который в 2017 году публиковал то, чего иранские газеты не публиковали. Он жил в изгнании, в Париже, и оттуда его выманили в Багдад под предлогом аудиенции у аятоллы Систани. В октябре 2019-го КСИР вывез его в Тегеран. 30 июня 2020 года 15-й отдел Революционного суда приговорил его к смерти по статье «ифсад фи-ль-арз» — сеяние порчи на земле. В июле того же года государственное телевидение — то самое, часть которого вещает на азербайджанском под названием «Сахар», — показало стране его признание. 12 декабря 2020 года Зама повесили. Комитет защиты журналистов сказал тогда, что иранские власти вступили в компанию преступных группировок и вооруженных фанатиков, которые заставляют журналиста замолчать, убивая его. Эксперты ООН назвали и приговор, и казнь чудовищными. Признание, показанное в эфире, легло в основание дела. О казнях следует сказать отдельно, потому что здесь Тегеран поставил рекорд. По данным правозащитных организаций, в 2025 году в Иране казнили не менее 2159 человек — вдвое больше, чем годом раньше. Столько за один год не казнила ни одна страна мира начиная с 1981-го. Во всем мире, за вычетом Китая, на казнь пошли 2707 человек в 17 странах, и четыре пятых этого счета дал один Иран. Виселица там работает как средство усмирения. А теперь о том, кого в Баку помнят и кого в Тегеране предпочли забыть.

Саид Матинпур родом из Зенджана, выпускник философского факультета Тегеранского университета, писал для зенджанского еженедельника. Он был азербайджанцем и требовал немногого: чтобы азербайджанские дети в Иране учились на родном языке. 25 мая 2007 года его схватили. Больше девяти месяцев он провел в 209-м секторе тюрьмы Эвин, преимущественно в одиночке. Затем 15-й отдел Революционного суда — тот же отдел, что позже отправит на виселицу Зама, — под председательством судьи Салавати дал ему 8 лет за «связи с иностранцами» и «пропаганду против строя». На то, чтобы защитить себя, ему отвели 3 минуты. Адвоката при предъявлении обвинения не было. Его пытали, и жена годами не могла добиться для него врача. За что он получил 8 лет, известно точно. За отказ дать ложное признание. Вот вам вся система в двух строках. Заговоришь на камеру — тебя повесят с твоим же голосом на пленке. Промолчишь — получишь 8 лет за молчание. Третьего не предусмотрено. Вы назвали нам цифру. Мы называем вам имя. На «Сахаре» вещают по-азербайджански — и это стоило бы ценить. Пусть тогда назовут школу в Тебризе, где по-азербайджански учат: не язык часом в неделю, а урок математики, географии, истории. Такой школы нет ни в Тебризе, ни в Урмии, ни в Ардебиле. Кафедра азербайджанского языка и литературы в Тебризском университете и вправду открыта — в 1999 году, одна на многомиллионное население, и ждать ее пришлось двадцать лет после революции. А дальше начинается хроника репрессий. 21 февраля, во Всемирный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО, в Тебризе и Урмии происходит одно и то же: людей задерживают за раздачу книг. Алирезу Фарши вместе с Акбаром Азадом, Хамидом Монафи и Бехнамом Шейхи осудили на 2 года каждого за то, что они этот день отметили публично. Яшара Пири басиджи забрали в Тебризе за книги, розданные прохожим. Вот вам цена заботы о родном языке в стране, которая этим языком вещает на соседей. Впрочем, однажды на этом языке заговорил таракан — и чем это кончилось, стоит вспомнить подробно. 12 мая 2006 года государственная газета «Иран» выпустила пятничное приложение с детской вкладкой. Там шла серия рисунков художника Маны Нейестани под названием «Как не дать тараканам превратить нас в тараканов». Мальчик пытается объясниться с насекомым, переходит на выдуманный тараканий язык — и получает в ответ одно-единственное слово: «Nəmənə?» («Что?» по-азербайджански). Север встал. Тебриз, Урмия, Зенджан и Ардебиль вышли на улицы, и разгоняли их не пером: по сообщениям, в столкновениях погибли 19 человек, задержаны были сотни.

В ноябре 2015-го детская передача «Фитиле» на канале IRIB показала отца с сыном в гостинице: оба говорят по-персидски с азербайджанским акцентом, жалуются, что в номере скверно пахнет, — а зубы, как выясняется, чистят туалетным ершиком. Тебриз, Урмия, Ардебиль и Зенджан снова вышли на улицы, полиция ответила тем же — слезоточивым газом и задержаниями. Извинялся тогда лично глава IRIB Мохаммад Сарафраз — тот самый, кого Евросоюз двумя годами ранее внес в санкционный список. Есть счет, которого в Тегеране не ведут вовсе. По данным Комитета защиты журналистов, с 1992 года, с начала наблюдений, Иран удерживает мировое первенство по числу задокументированных пыток и избиений заключенных журналистов. Первое место на планете, никем не оспоренное за треть века. А нынешней зимой правозащитные организации описали происходящее в стране словом «цунами»: цунами произвольных арестов и насильственных исчезновений. Но самое красноречивое случилось на этой неделе, и оно избавляет нас от необходимости что-либо доказывать. Пока с экрана «Сахара» лилась скорбь о четвертой власти, Министерство разведки исламской республики составляло список. В него внесли азербайджанский государственный телеканал AzTV, объявив его «враждебной медиаструктурой», и пригрозили уголовным преследованием всякому, кто с ним сотрудничает. 27 июля Агентство по развитию медиа Азербайджана ответило по принципу взаимности и признало незаконной на нашей территории деятельность телеканала «Сахар» и агентства Mehr. Вдумайтесь, кто в Тегеране решает, какое СМИ враждебное. Не медиарегулятор. Не суд, хотя бы революционный. Список журналистов составляет разведка — и после этого вы выходите в эфир учить нас, что пресса есть голос народа!