Иордания перехватила все иранские ракеты

Силы противовоздушной обороны Иордании на рассвете сбили пять иранских баллистических ракет, сообщили вооруженные силы королевства.

Иорданские военные заявили, что все ракеты были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО «справились с пятью ракетами, прилетевшими из Ирана и нацеленными на территорию королевства», — говорится в сообщении.

Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его ВВС нанесли удар с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.