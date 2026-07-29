USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
Песков о разговоре Путина и Алиева
Новость дня
Песков о разговоре Путина и Алиева

Иордания перехватила все иранские ракеты

10:43 334

Силы противовоздушной обороны Иордании на рассвете сбили пять иранских баллистических ракет, сообщили вооруженные силы королевства.

Иорданские военные заявили, что все ракеты были перехвачены и уничтожены. Системы ПВО «справились с пятью ракетами, прилетевшими из Ирана и нацеленными на территорию королевства», — говорится в сообщении.

Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его ВВС нанесли удар с применением нескольких баллистических ракет по американской авиабазе и командному пункту Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Иордании.

Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 133
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 514
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 302
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 761
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 620
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом видео
09:25 1923
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3970
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 1275
Зеленский о возвращении Крыма
Зеленский о возвращении Крыма
10:03 1736
ФСБ России объявила Дурова в розыск
ФСБ России объявила Дурова в розыск
10:00 1327
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом…
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом… наша аналитика
02:23 5238

ЭТО ВАЖНО

Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 133
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 514
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 302
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 761
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 620
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом видео
09:25 1923
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3970
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 1275
Зеленский о возвращении Крыма
Зеленский о возвращении Крыма
10:03 1736
ФСБ России объявила Дурова в розыск
ФСБ России объявила Дурова в розыск
10:00 1327
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом…
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом… наша аналитика
02:23 5238
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться