USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
Песков о разговоре Путина и Алиева
Новость дня
Песков о разговоре Путина и Алиева

Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?

10:47 621

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось убедить США в способности Украины одержать победу в войне. Об этом пишет Politico.

По данным издания, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский покинул Вашингтон в приподнятом настроении. Дополнительным успехом для украинской стороны стало одобрение Сенатом США законопроекта о введении новых санкций против стран, закупающих российскую нефть.

Сенатор Майк Раундз заявил, что новые ограничения призваны усилить давление на Россию и подтолкнуть президента Владимира Путина к переговорам.

Сам Зеленский, как отмечает издание, подчеркнул, что санкции помогут закрепить успехи Украины на поле боя и приблизить мирные переговоры, одновременно вновь призвав партнеров расширить поставки ключевых систем вооружений.

Politico также отмечает, что в американском политическом истеблишменте усиливается мнение о способности Украины добиться успеха в войне. По словам сенатора Джона Бузмана, изменение настроений связано с последними успехами украинских сил на фронте.

«Сейчас отношения между Трампом и Зеленским существенно отличаются от тех, что были год назад, особенно с учетом того, что Украина добивается значительных успехов в войне», - сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Издание также обратило внимание на изменение отношений между Зеленским и Трампом по сравнению с 2025 годом, а также на растущую поддержку Украины со стороны некоторых представителей консервативного движения MAGA.

Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 134
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 515
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 303
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 763
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 622
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом видео
09:25 1925
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3970
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 1275
Зеленский о возвращении Крыма
Зеленский о возвращении Крыма
10:03 1737
ФСБ России объявила Дурова в розыск
ФСБ России объявила Дурова в розыск
10:00 1328
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом…
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом… наша аналитика
02:23 5239

ЭТО ВАЖНО

Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 134
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 515
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 303
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 763
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 622
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом
Атака украинских дронов: в Рязани горят склад Wildberries и нефтебаза. В Таганроге поврежден жилой дом видео
09:25 1925
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 3970
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 1275
Зеленский о возвращении Крыма
Зеленский о возвращении Крыма
10:03 1737
ФСБ России объявила Дурова в розыск
ФСБ России объявила Дурова в розыск
10:00 1328
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом…
Против лома нет приема? НАТО нашла другой лом… наша аналитика
02:23 5239
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться