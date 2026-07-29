Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось убедить США в способности Украины одержать победу в войне. Об этом пишет Politico.

По данным издания, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский покинул Вашингтон в приподнятом настроении. Дополнительным успехом для украинской стороны стало одобрение Сенатом США законопроекта о введении новых санкций против стран, закупающих российскую нефть.

Сенатор Майк Раундз заявил, что новые ограничения призваны усилить давление на Россию и подтолкнуть президента Владимира Путина к переговорам.

Сам Зеленский, как отмечает издание, подчеркнул, что санкции помогут закрепить успехи Украины на поле боя и приблизить мирные переговоры, одновременно вновь призвав партнеров расширить поставки ключевых систем вооружений.

Politico также отмечает, что в американском политическом истеблишменте усиливается мнение о способности Украины добиться успеха в войне. По словам сенатора Джона Бузмана, изменение настроений связано с последними успехами украинских сил на фронте.

«Сейчас отношения между Трампом и Зеленским существенно отличаются от тех, что были год назад, особенно с учетом того, что Украина добивается значительных успехов в войне», - сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Издание также обратило внимание на изменение отношений между Зеленским и Трампом по сравнению с 2025 годом, а также на растущую поддержку Украины со стороны некоторых представителей консервативного движения MAGA.