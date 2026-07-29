У российского самолета загорелся двигатель

Самолет авиакомпании S7 вернулся в аэропорт Новосибирск после вылета, у него загорелся двигатель. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На борту самолета находилось шесть членов экипажа и 160 пассажиров, никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания двигателя. Возгорание было ликвидировано силами экипажа, посадка произведена в штатном режиме.

«По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск - Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», - говорится в сообщении.