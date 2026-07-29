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Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону

10:52 303

В результате российских ударов по Днепропетровской области пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, российские войска нанесли почти 30 ударов по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.

В Никопольском районе повреждены инфраструктура, амбулатория, магазин, частные дома и автомобили. Пятеро местных жителей пострадали. Мужчины 20 и 43 лет доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Еще трое, в том числе трехлетний мальчик, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе повреждена инфраструктура, в Криворожском разрушен частный дом, в Синельниковском возник пожар. 

В Херсоне российский дрон атаковал автомобиль, погиб водитель — власти.

В результате атаки российского беспилотника в Центральном районе Херсона погиб местный житель, сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.

«Около 05:40 в результате атаки погиб водитель — мужчина около 50 лет. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Личность погибшего устанавливается. Искренние соболезнования родным и близким», — написал он в телеграме.

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