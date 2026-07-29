Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону

В результате российских ударов по Днепропетровской области пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, российские войска нанесли почти 30 ударов по четырем районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб.