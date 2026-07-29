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Иран скоро получит новое оружие

11:04 521

Иран, восстанавливающий свой оборонный потенциал в условиях войны с Соединенными Штатами, в ближайшие недели должен получить первую партию из общего количества до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов китайского производства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта закупка, стоимость которой оценивается в 60–70 миллионов долларов, является одной из крупнейших известных инициатив Тегерана, направленных на укрепление системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия с начала войны с США и Израилем, которая выявила пробелы в способности Ирана защищать военные объекты и стратегическую инфраструктуру.

По словам источников, контракт предусматривает закупку от 300 до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), в частности ракет китайского производства QW-12 и FN-16.

Тегеран подписал соглашение с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступала посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Как отмечают в Reuters, поставка сотен ПЗРК значительно расширит иранский арсенал средств противовоздушной обороны малой дальности и подчеркнет углубление военных связей с Китаем.

По словам источников, хотя соглашение уже подписано, графики поставок, объемы и другие детали его реализации могут измениться. Согласно согласованному плану, поставки сначала будут осуществляться воздушным транспортом из Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран, по словам источников Reuters, которые не уточнили, будет ли эта перевозка осуществляться воздушным или автомобильным транспортом.

Между тем Пакистан опроверг своё участие в поставках.

«Предположения о причастности Пакистана к поставкам систем противовоздушной обороны в Иран из Китая являются полностью вымышленными и ложными», – заявили в Вооруженных силах Пакистана.

Два западных разведывательных источника и иранский чиновник сообщили агентству Reuters, что Тегеран также рассматривал возможность использования наземных маршрутов для транспортировки китайских военных поставок и компонентов двойного назначения, чтобы сделать это более незаметно и снизить риск перебоев в поставках.

Европейский источник Reuters в сфере безопасности сообщил, что власти его страны знают о нескольких контрактах, которые в настоящее время обсуждаются, относительно возможной продажи Ирану ПЗРК серии QW, в частности систем QW-12, QW-18 и QW-19. Источник по вопросам безопасности на Ближнем Востоке отметил, что Иран пытался приобрести ракеты QW-12 и QW-18, однако пока неизвестно, заключена ли сделка.

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