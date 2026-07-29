Названа самая дорогая компания мира

Американский технологический гигант Apple вернул себе статус самой дорогой компании в мире, обогнав производителя микрочипов Nvidia. Это произошло на фоне резкого падения ценных бумаг Nvidia почти на 5% во время торгов в понедельник, что снизило рыночную капитализацию чипмейкера до 4,77 триллиона долларов, тогда как оценка Apple превысила отметку в 5 триллионов долларов. Об этом сообщает Business Insider.

Нынешний рост Apple показателен, поскольку в последние годы компания подвергалась жесткой критике со стороны аналитиков за отсутствие агрессивного роста в сфере искусственного интеллекта по сравнению с конкурентами.

Однако в моменте, когда заинтересованность инвесторов сугубо в ИИ-трендовости начала снижаться, именно умеренная стратегия Apple, ориентированная на конечного потребителя и стабильные денежные потоки, сделала ее акции главным «тихим убежищем» для биржевых игроков.

В октябре 2025 года рыночная стоимость Apple достигла 4 триллионов долларов. Этот рост произошел благодаря спросу на линейку iPhone и новым продуктам.