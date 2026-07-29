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Песков о разговоре Путина и Алиева

Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия

11:22 143

Новый исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара считает, что Украина не может отвечать ударом на удар в противостоянии с Россией, а должна экономно использовать ресурсы. Об этом он заявил в своем первом интервью после назначения, которое он дал американскому блогеру Лоре Лумер в Киеве, пишет Reuters.

Хмара подчеркнул, что Украина в войне должна действовать «асимметрично». Он также заявил, что у него есть четкое представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности военной кампании Украины.

«У меня в голове есть четкая картина того, что используется, что можно использовать против врага и что может быть наиболее эффективным в дальнейшем», – говорит он.

Хмара также сказал, что управление ресурсами и логистика являются критически важной частью планирования боевых действий, особенно в обеспечении подразделений необходимым оборудованием.

Он подчеркнул, что украинские удары глубокого проникновения направлены на то, чтобы нанести России ущерб, превышающий затраты на их осуществление:

«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично».

Хмара также сказал Лумер, что надеется на то, что отношения Украины с Соединенными Штатами перерастут в долгосрочное стратегическое партнерство, при этом Киев предоставит опыт ведения современной войны.

Он также сказал, что для Украины крайне важно иметь возможность производить противоракетные комплексы Patriot для противодействия российским воздушным атакам.

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