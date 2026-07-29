USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Драпатый хочет увеличить потери российской армии

11:34 1504

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый в беседе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе — командующим Европейского командования ВС США генералом Алексусом Гринкевичем изложил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее добиться.

«На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных доменах, не допускать проникновения противника в зоны нашей обороны, наращивать дальний и средний огневой удар по врагу», - сказал он.

Отмечается, что Драпатый также сообщил, что Украина работает над тем, чтобы повысить уровень летальности потерь российской армии и снизить экономические возможности Москвы. Для этого применяются асимметричные подходы и украинские технологии.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента Трампа, министра обороны Хегсета и Соединенные Штаты Америки за военную помощь Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности, ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать.

Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 1034
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2147
Удар по Рязанскому НПЗ и Крыму. Горит и нефтезавод в Перми
Удар по Рязанскому НПЗ и Крыму. Горит и нефтезавод в Перми видео; обновлено 12:38
12:38 3628
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 1844
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 1462
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 2267
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 657
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 2161
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 1576
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 4153
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 2300

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 1034
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2147
Удар по Рязанскому НПЗ и Крыму. Горит и нефтезавод в Перми
Удар по Рязанскому НПЗ и Крыму. Горит и нефтезавод в Перми видео; обновлено 12:38
12:38 3628
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 1844
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
Тактика Украины: не симметрия, а асимметрия
11:22 1462
Иран скоро получит новое оружие
Иран скоро получит новое оружие
11:04 2267
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
Россия атакует Украину: удары по Днепропетровской области и Херсону
10:52 657
У российского самолета загорелся двигатель
У российского самолета загорелся двигатель
10:49 2161
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
Зеленский уехал из США в хорошем настроении: что изменилось?
10:47 1576
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок»
США нацелены на вторжение. А Иран обещает им «огненный мешок» Профессор Карами на haqqin.az
28 июля 2026, 17:32 4153
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу
10:15 2300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться