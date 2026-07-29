Драпатый хочет увеличить потери российской армии

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый в беседе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе — командующим Европейского командования ВС США генералом Алексусом Гринкевичем изложил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее добиться.

«На нынешнем этапе войны мы должны усилить операции в различных доменах, не допускать проникновения противника в зоны нашей обороны, наращивать дальний и средний огневой удар по врагу», - сказал он.

Отмечается, что Драпатый также сообщил, что Украина работает над тем, чтобы повысить уровень летальности потерь российской армии и снизить экономические возможности Москвы. Для этого применяются асимметричные подходы и украинские технологии.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Гринкевича за его личные усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента Трампа, министра обороны Хегсета и Соединенные Штаты Америки за военную помощь Украине в рамках Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которого европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности, ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать.