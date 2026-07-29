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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Наказали пивоварню, обещавшую бесплатное пиво в случае гибели Трампа

11:54 803

Регулирующие органы американского штата Висконсин лишили лицензии на работу пивоварню Minocqua Brewing, владелец которой известен негативными высказываниями в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Решение вступает в силу 4 августа. Поводом послужило изъятие на предприятии партии баночного пива, которое, как утверждали власти, было ввезено из другого штата без необходимого разрешения и уплаты налогов.

Владелец пивоварни и известный либеральный активист Кирк Бэнгстад считает, что предполагаемые нарушения налогового законодательства не являются основанием для закрытия его бизнеса и намерен «всеми имеющимися средствами» оспорить это решение. Он уже призвал своих сторонников пожертвовать средства в специальный фонд, чтобы оплатить юридические издержки, которые, по его подсчетам, еще до суда могут составить $100 тыс.

Как сообщает Fox News, в соцсетях этой пивоварни неоднократно публиковались антитрамповские заявления, в которых «намекали, что клиентов будут бесплатно угощать пивом в случае убийства Трампа, хотя напрямую его имя не называлось». В частности, в апреле после инцидента со стрельбой в Белом доме пивоварня объявила, что «мы близки к дню бесплатного пива».

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