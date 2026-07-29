Задержали дашнака Нахшкаряна

Член партии «Дашнакцутюн» Ара Нахшкарян задержан по делу о взятке. Об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на Антикоррупционный комитет Армении.

«В рамках уголовного производства, инициированного в Антикоррупционном комитете по фактам дачи и получения предвыборной взятки, сегодня был задержан А.Н., являвшийся кандидатом в депутаты по списку блока «Армения», – сообщили в ведомстве.

Нахшкарян был задержан сегодня в своем доме.

Ранее Антикоррупционный комитет утверждал, что раскрыл новую схему подкупа избирателей, в которую был вовлечен один из кандидатов в депутаты от оппозиционного блока «Армения». Комитет опубликовал аудиозаписи, на которых к одному из собеседников обращаются по фамилии Нахшкарян.