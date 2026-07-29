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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Банк ABB открыл филиал и в Шуше

11:57 305

Банк ABB, принимающий активное участие в социально-экономическом развитии Карабаха и Восточного Зангезура, сделал еще один важный шаг в этом направлении. Банк открыл новый филиал в городе Шуше – символе нашей исторической Победы.

Шушинский филиал Банка ABB обслуживает клиентов по адресу: город Шуша, улица Гевхар Ага, вход № 13. Филиал создан в соответствии с новой концепцией развития Банка и оснащен современными банковскими технологиями.

Здесь созданы все условия для удовлетворения потребностей действующих в Карабахе предприятий и частных клиентов в универсальных финансовых услугах. Как и в других офисах обслуживания Банка ABB, в Шушинском филиале клиенты могут воспользоваться широким спектром услуг, включая различные виды кредитования, кассово-расчетные операции, размещение вкладов, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной иностранной валютой и другие банковские услуги.

Шушинский филиал Банка ABB будет играть важную роль в возрождении Карабаха, где после освобождения от оккупации ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, в реализации крупных экономических проектов в регионе, а также в развитии малого и среднего бизнеса.

Открыв новый филиал в Шуше, Банк ABB также внес вклад в повышение занятости в регионе. Сотрудники нового филиала были отобраны из числа бывших вынужденных переселенцев, которые в рамках программы «Великое возвращение» вновь обосновались на постоянной основе в Шуше и близлежащих районах.

Напомним, с 2024 года филиал Банка ABB также действует в Ханкенди. После восстановления территориальной целостности Азербайджана Банк ABB стал первым банком, открывшим филиал в Ханкенди. В этом году в городе также был создан Информационный центр Банка.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.

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