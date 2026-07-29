Иран пытался забросить группу киллеров в Израиль

«Моссад» впервые рассекретил детали масштабной и многоуровневой контрразведывательной операции. Силовикам удалось сорвать дерзкий план Ирана по заброске на территорию еврейского государства профессиональной террористической группы, целью которой было физическое устранение высокопоставленных израильских чиновников.

По данным израильских спецслужб, министерство разведки Ирана совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) годами выстраивало разветвленную глобальную сеть для атак на израильские и еврейские объекты по всему миру. Однако в последнее время Тегеран заметно сместил акцент, пытаясь перенести диверсионную активность непосредственно внутрь Израиля, пишет издание.

Благодаря слаженной и оперативной работе «Моссада», Общей службы безопасности (ШАБАК) и союзных западных ведомств за последние годы удалось предотвратить десятки масштабных терактов, а также пресечь многочисленные попытки вербовки жителей Израиля для выполнения преступных заданий.

Новейшая раскрытая схема опиралась на так называемый принцип «прокси через прокси», когда иранские кураторы намеренно действуют через криминальные синдикаты и посредников, чтобы максимально замаскировать прямой след Тегерана. Вербовщики искали людей, способных проникнуть в страну или уже находящихся в ней, поручая им первичный сбор разведданных. За координацию этой ячейки отвечал некий Т'рот Озкур по кличке «Филип», проживавший во Франции и вербовавший исполнителей с разным гражданством. Нити его контактов вели к известным криминальным дельцам Бабаку и Надиму, укрывающимся нынче под защитой иранских властей и тесно связанным с крупным наркобароном Наджи Шарифи Зиндашти.

В ходе международного расследования контрразведчикам удалось поименно установить ключевых офицеров иранского министерства разведки, курировавших эту «миссию», включая Асадоллу Бехзада Охсари, который играл центральную роль в координации атак и был ликвидирован в ходе операции «Рык льва». Хотя французские власти оперативно выдворили «Филипа» из страны, а часть иранских организаторов остается вне досягаемости на родине, израильские спецслужбы заявляют о намерении и дальше жестко пресекать любые попытки внешнего террора при поддержке международных партнеров.