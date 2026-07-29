Больше миллиона иностранцев в Азербайджане

Граждане 192 стран в I полугодии 2026 года совершили в Азербайджан в общей сложности 1 млн 091 тыс. 865 въездов. Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

По его словам, наибольшее число поездок в Азербайджан пришлось на 5 стран - это Россия, Турция, Иран, Грузия и Казахстан.

Гусейнов отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель въездов сократился почти на 10%: «Наибольшее снижение наблюдается среди прибывающих из ОАЭ, Кувейта, Омана и Индии».