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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Больше миллиона иностранцев в Азербайджане

12:15 1374

Граждане 192 стран в I полугодии 2026 года совершили в Азербайджан в общей сложности 1 млн 091 тыс. 865 въездов. Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

По его словам, наибольшее число поездок в Азербайджан пришлось на 5 стран - это Россия, Турция, Иран, Грузия и Казахстан.

Гусейнов отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель въездов сократился почти на 10%: «Наибольшее снижение наблюдается среди прибывающих из ОАЭ, Кувейта, Омана и Индии».

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