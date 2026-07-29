Венгрия снова не пускает Украину в ЕС

В ходе технических консультаций Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам ускоренного вступления Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Будапешт приостановил процесс открытия второго и третьего кластеров, которые относятся к интеграции на общем рынке и расширению экономической и социальной политики.

Представитель Венгрии отметил, что Киев не должен получать более благоприятное отношение, чем кандидаты Западных Балкан, которые годами стремятся соответствовать требованиям Евросоюза.

Переговоры о вступлении в Евросоюз состоят из 33 глав, объединенных в шесть блоков. Начало этих консультаций не подразумевает конкретных сроков и не гарантирует прием в сообщество.