41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?

В Азербайджане впервые проводится аттестация библиотекарей, и, судя по всему, среди них есть те, кто не смог успешно ее пройти. Недовольство, связанное с данным процессом, за последние дни стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Утверждается, что, хотя сотрудники библиотек были приняты на работу по штатной должности «библиотекарь», позднее в официальных документах их должность была указана как «специалист по информационным технологиям». Многие экзаменационные вопросы также касались именно информационных технологий. Недовольные отмечают, что в некоторых районных библиотеках до сих пор нет компьютеров, а в некоторых — еще и проблемы с интернетом. Как итог, при слабой материально‑технической базе и отсутствии компьютерной инфраструктуры проверка знаний по ИКТ‑ориентированным программам повлияла на результаты. Библиотекари также жалуются на то, что перед экзаменами не были организованы курсы повышения квалификации, а времени для подготовки было недостаточно. Одним из основных аргументов библиотекарей стало то, что они не сотрудники образовательных учреждений, а работники сферы культуры и обслуживания. Их ежедневная деятельность заключается в выдаче книг читателям, организации читальных залов, проведении просветительских мероприятий и общественно‑культурной работы. Экзаменационные вопросы же в основном охватывают темы, относящиеся к государственной службе и педагогике, и не совпадают с реальными функциональными обязанностями библиотекаря.

Большинство библиотекарей, особенно в регионах, — люди в возрасте 50-60 лет. До пенсии еще время есть, а работу найти непросто: на зарплату в 350–400 манатов они хоть как-то могли жить. Теперь же эти люди столкнулись с угрозой увольнения. Министр культуры Адиль Керимли ранее на общественных слушаниях комитета по культуре Милли Меджлиса на тему «Текущее состояние библиотечной системы и перспективы развития» заявил, что около тысячи сотрудников библиотек, работающих по IT‑специальностям, будут проходить аттестацию, а в следующем году аттестацию проведут для всех лиц, выполняющих функции библиотекаря и занимающих определенные должности в библиотеках. Министр также отметил, что к тем, кто ее не пройдет, «будут применены соответствующие механизмы согласно законодательству». Библиотекари же считают, что аттестация или любое нововведение должно служить развитию, а не наказанию. Один из библиотекарей написал: «Мой 17‑летний труд оценили за 20 минут. Я занимаюсь кадровой работой в библиотеке, но на экзамене задавали вопросы, не имеющие никакого отношения к моей должности. Многолетний опыт людей не должен оцениваться таким образом». Библиотекарь Сакина Мамедова рассказала haqqin.az, что они годами используют старые компьютеры с Windows 7. Женщина считает несправедливым задавать вопросы о программах, которые они не используют на практике. Еще одна сотрудница пишет, что в библиотеке не было возможности пользоваться компьютером и она не проходила никаких тренингов. Тем не менее ей задавали вопросы именно по компьютерным программам. Проработавшая в библиотеке 41 год сотрудница потеряла работу по результатам экзамена: «Вопросы были сложные, признаю, я не запомнила их. Но до пенсии мне осталось 4 года. Мой опыт не учли, уволили в течение 10 дней». У некоторых работников региональных библиотек нет высшего образования. Несмотря на это, в регионах трудно привлечь специалистов за низкую зарплату. Многие считают, что проведение аттестации при отсутствии условий в библиотеках и низких зарплатах направлено на сокращение штатов. «Были 22 темы, на подготовку дали два месяца», — написал в соцсетях библиотекарь, получивший высокий результат. Другой утверждает, что ответил почти на все вопросы, но не смог ответить на вопрос о скорости модема. И это лишь малая часть недовольства.