41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?

В Азербайджане впервые проводится аттестация библиотекарей, и, судя по всему, среди них есть те, кто не смог успешно ее пройти. Недовольство, связанное с данным процессом, за последние дни стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.
Утверждается, что, хотя сотрудники библиотек были приняты на работу по штатной должности «библиотекарь», позднее в официальных документах их должность была указана как «специалист по информационным технологиям». Многие экзаменационные вопросы также касались именно информационных технологий.
Недовольные отмечают, что в некоторых районных библиотеках до сих пор нет компьютеров, а в некоторых — еще и проблемы с интернетом. Как итог, при слабой материально‑технической базе и отсутствии компьютерной инфраструктуры проверка знаний по ИКТ‑ориентированным программам повлияла на результаты. Библиотекари также жалуются на то, что перед экзаменами не были организованы курсы повышения квалификации, а времени для подготовки было недостаточно. Одним из основных аргументов библиотекарей стало то, что они не сотрудники образовательных учреждений, а работники сферы культуры и обслуживания. Их ежедневная деятельность заключается в выдаче книг читателям, организации читальных залов, проведении просветительских мероприятий и общественно‑культурной работы. Экзаменационные вопросы же в основном охватывают темы, относящиеся к государственной службе и педагогике, и не совпадают с реальными функциональными обязанностями библиотекаря.
Большинство библиотекарей, особенно в регионах, — люди в возрасте 50-60 лет. До пенсии еще время есть, а работу найти непросто: на зарплату в 350–400 манатов они хоть как-то могли жить. Теперь же эти люди столкнулись с угрозой увольнения.
Министр культуры Адиль Керимли ранее на общественных слушаниях комитета по культуре Милли Меджлиса на тему «Текущее состояние библиотечной системы и перспективы развития» заявил, что около тысячи сотрудников библиотек, работающих по IT‑специальностям, будут проходить аттестацию, а в следующем году аттестацию проведут для всех лиц, выполняющих функции библиотекаря и занимающих определенные должности в библиотеках. Министр также отметил, что к тем, кто ее не пройдет, «будут применены соответствующие механизмы согласно законодательству».
Библиотекари же считают, что аттестация или любое нововведение должно служить развитию, а не наказанию. Один из библиотекарей написал: «Мой 17‑летний труд оценили за 20 минут. Я занимаюсь кадровой работой в библиотеке, но на экзамене задавали вопросы, не имеющие никакого отношения к моей должности. Многолетний опыт людей не должен оцениваться таким образом».
Библиотекарь Сакина Мамедова рассказала haqqin.az, что они годами используют старые компьютеры с Windows 7. Женщина считает несправедливым задавать вопросы о программах, которые они не используют на практике.
Еще одна сотрудница пишет, что в библиотеке не было возможности пользоваться компьютером и она не проходила никаких тренингов. Тем не менее ей задавали вопросы именно по компьютерным программам. Проработавшая в библиотеке 41 год сотрудница потеряла работу по результатам экзамена: «Вопросы были сложные, признаю, я не запомнила их. Но до пенсии мне осталось 4 года. Мой опыт не учли, уволили в течение 10 дней».
У некоторых работников региональных библиотек нет высшего образования. Несмотря на это, в регионах трудно привлечь специалистов за низкую зарплату. Многие считают, что проведение аттестации при отсутствии условий в библиотеках и низких зарплатах направлено на сокращение штатов.
«Были 22 темы, на подготовку дали два месяца», — написал в соцсетях библиотекарь, получивший высокий результат. Другой утверждает, что ответил почти на все вопросы, но не смог ответить на вопрос о скорости модема. И это лишь малая часть недовольства.
Бывший депутат Этибар Алиев раскритиковал проведение аттестации библиотекарей в таком формате. Э.Алиев заявил, что многих людей оставили без работы. Он предложил министерству вместо увольнений под видом аттестации открывать новые современные библиотеки, обеспечивать существующие новые литературой, улучшать условия в находящихся в плохом состоянии библиотеках и начинать процесс аттестации только после прохождения сотрудниками курсов.
Председатель Общества молодых ученых, докторантов и магистрантов Азербайджана, доктор философии Ильгар Оруджев заявил, что цифровизация и кадровая политика в библиотечной сфере должны осуществляться с соблюдением баланса. На фоне инфраструктурных проблем в регионах проверка только компьютерных знаний и отстранение старшего поколения напрямую влияют на социальную и гуманитарную функцию библиотек.
«В зарубежных странах библиотеки — это не просто места хранения книг, а многофункциональные общественные центры. В Азербайджане же библиотеки выглядят как пыльные склады. Их функциональность недостаточно развита», — сказал Оруджев.
По его мнению, адаптация библиотек к современным реалиям не должна ограничиваться только кадрами — необходимо устранить и другие препятствия: «Например, в Сингапуре и Финляндии перед приемом на работу библиотечные сотрудники проходят длительные государственные тренинги. Им предоставляются самые современные технологии. Старшее поколение обладает уникальными знаниями в области архивирования и каталогизации. В США и других странах их не отстраняют по итогам экзаменов, наоборот, молодые специалисты учатся у них».
Председатель общества отметил, что в регионах Азербайджана приток молодежи в библиотечную сферу низок, поскольку зарплата не мотивирует. И удаление старшего поколения из региональных библиотек ставит их перед угрозой закрытия. Он считает, что необходимо начать реформы, обеспечить бесперебойный интернет, а библиотеки должны утвердиться как социальные центры.
Заместитель министра культуры Фарид Джафаров заявил, что в процессе оценки IT‑навыков и IT‑специалистов в библиотеках приняли участие более 1100 человек. Первичные результаты обрабатываются, статистика будет представлена общественности в ближайшие дни. Замминистра также сообщил, что «аттестация группы сотрудников библиотек завершена. Этот процесс включал проверку профессиональных знаний и оценку соответствия занимаемой должности. В нем участвовали сотрудники, работающие в сельских, поселковых, городских и районных библиотеках. При оценке учитывались знания в области ИКТ, но поскольку они являются библиотечными работниками, оценивались также вопросы, связанные с библиотечной сферой, в частности, поведение и организация деятельности. Вопрос не ограничивается статистикой: важнее количество сотрудников, которые смогут работать в современных библиотеках на следующих этапах. Библиотеки, как и во всем мире, нуждаются в современных инструментах, особенно цифровых, чтобы соответствовать требованиям читателей».
Эксперты также считают, что если цель — цифровизация библиотек, то они не возражают. Но цифровизация не должна проводиться ценой человеческих судеб. Переход к технологиям не происходит за один день: он начинается с обучения и подготовки кадров, продолжается обновлением инфраструктуры и лишь затем завершается аттестацией.
К сожалению, наши неоднократные попытки получить комментарии в пресс-службе Министерства культуры не увенчались успехом.