Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине

Министерство энергетики Украины сообщило в соцсети Х, что Азербайджан передал почти 40 тонн оборудования для поддержки работы украинской железной дороги.

Согласно информации, оборудование через энергетический хаб Минэнерго было доставлено одному из региональных подразделений железной дороги для поддержки работы украинских железнодорожников и обеспечения функционирования критической инфраструктуры.

«Практически каждый день через хаб в различные регионы Украины отправляется новое оборудование. Оно помогает обеспечивать бесперебойную работу как энергетического сектора, так и других объектов критической инфраструктуры в условиях постоянной угрозы российских атак», - говорится в сообщении.

В министерстве выразили благодарность Азербайджану за поддержку Украины и помощь в укреплении критической инфраструктуры.