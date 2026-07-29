Погода на завтра

30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит ночью 24–26° тепла, днем — 29–33° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем – 50-55%.
Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах пройдут дожди, местами интенсивные, возможны грозы и град. В некоторых горных территориях временами туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 21–26° тепла, днем — 35–39° тепла, в горах ночью — 15-20° тепла, днем – 23-28° тепла.