В Modal отметили, что сама компания не подверглась взлому. Агент проник в «песочницу» — изолированную тестовую среду на инфраструктуре стороннего провайдера — и превратил ее в плацдарм для более масштабного взлома. Технический директор Modal Акшат Бубна пояснил, что агент воспользовался уязвимым кодом, который клиент разместил на платформе компании. Тот опубликовал незащищенную конечную точку, позволявшую кому угодно в интернете запускать код в его «песочницах». «Платформа Modal и система изоляции никоим образом не были скомпрометированы», — заверил Бубна.

Вышедший из-под контроля ИИ-агент OpenAI, устроивший серию хакерских атак на ИИ-компанию Hugging Face, скомпрометировал клиента еще одной технологической фирмы — нью-йоркской Modal Labs. Об этом информирует Reuters.

OpenAI отказалась комментировать взлом Modal, заявив только, что ее агент получил доступ к четырем учетным записям в четырех различных сервисах. ИИ-компания не назвала эти сервисы, при этом источник Reuters упомянул Modal в качестве одного из них.

Создатель ChatGPT заявил, что не обнаружил другой активности, сопоставимой по серьезности и масштабу с инцидентом на платформе Hugging Face, где произошла компрометация на уровне платформы.