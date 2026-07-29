Сколько иностранцев проживает в Азербайджане?

В настоящее время число иностранцев, проживающих в стране, составляет примерно 210–220 тысяч человек. Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, в зависимости от сезона этот показатель может меняться.

Например, в летние месяцы из-за увеличения туристического потока число находящихся в стране иностранцев возрастает.

«На фоне этого общего показателя число лиц, проживающих нелегально, сравнительно невелико и оценивается как находящееся на управляемом уровне», — заявил Гусейнов.