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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Сколько иностранцев проживает в Азербайджане?

13:06 524

В настоящее время число иностранцев, проживающих в стране, составляет примерно 210–220 тысяч человек. Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, в зависимости от сезона этот показатель может меняться.

Например, в летние месяцы из-за увеличения туристического потока число находящихся в стране иностранцев возрастает.

«На фоне этого общего показателя число лиц, проживающих нелегально, сравнительно невелико и оценивается как находящееся на управляемом уровне», — заявил Гусейнов.

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