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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Азербайджанцев успокоили: наплыв мигрантов не грозит

13:21 407

Ситуация с нелегальной миграцией в Азербайджане «остается управляемой и не вызывает беспокойства», заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

По его словам, «борьба Азербайджана с нелегальной миграцией по сравнению с соседними государствами находится на достаточно высоком уровне».

«Сегодня в стране проживает около 210-220 тыс. иностранцев. На фоне этого показателя число нелегально проживающих иностранцев находится на управляемом уровне и не вызывает беспокойства», - добавил он.

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