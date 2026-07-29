Азербайджанцев успокоили: наплыв мигрантов не грозит

Ситуация с нелегальной миграцией в Азербайджане «остается управляемой и не вызывает беспокойства», заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

По его словам, «борьба Азербайджана с нелегальной миграцией по сравнению с соседними государствами находится на достаточно высоком уровне».

«Сегодня в стране проживает около 210-220 тыс. иностранцев. На фоне этого показателя число нелегально проживающих иностранцев находится на управляемом уровне и не вызывает беспокойства», - добавил он.