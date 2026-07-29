Ветер опять налетит на Баку

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемым в Азербайджане 30-31 июля сильным ветром.

Как сообщили в службе, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер, в Гобустане, Гаджигабуле, Ширване, Сальяне, Нефтчале, Ленкорани, Астаре, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Бейлагане, Физули, Джебраиле, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Хызы, Мингячевире, Евлахе, Геранбое, Дашкесане, Нафталане, Гяндже, Гёйгёле, Барде, Тертере, Товузе, Агстафе, Кедабеке, Газахе, Шамкире, Самухе, Шеки порывы юго-восточного ветра будут достигать 13,9-20,7 м/с.

В Нахчыванской АР в соответствии с оранжевым предупреждением скорость юго-восточного ветра составит 20,8-28,4 м/с.