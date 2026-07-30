Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б?

Тема возможной мобилизации в России в последнее время заставляет многих в Грузии задуматься о повторении наплыва российских граждан через аэропорты и КПП «Верхний Ларс» осени 2022 года, когда Кремль впервые объявил «частичную мобилизацию». Однако почти за 4 года характер российско-украинской войны существенно поменялся. Изменилась ситуация и в РФ, и в Грузии, и в мире. В случае объявления новой мобилизации в России ее последствия будут более серьезными для всех окружающих стран, в том числе и для Грузии, чем это было в 2022 году. Во время объявления в РФ «частичной» мобилизации в сентябре 2022 года война как таковая территории России еще особо не касалась. Даже приграничные регионы Белгородской, Курской и Брянской областей жили более-менее спокойно, не говоря уже об отдаленных регионах. Мирное население РФ войну на себе просто не ощущало. Война шла исключительно на территории Украины. Именно оттуда за границу устремились потоки беженцев — в основном женщин, стариков и детей. Военнообязанным мужчинам в Украине выезд за границу ограничили с первых дней вторжения.

Поскольку непосредственно с Грузией Украина не граничит, то до Грузии добрался незначительный процент украинских беженцев. Им грузинское правительство организовало помощь и поддержку в рамках своих возможностей — сейчас в стране находится примерно 30 тыс. беженцев из Украины. Недавно власти Грузии продлили программы финансовой и медицинской поддержки украинцев до 1 октября 2026 года и, скорее всего, продлят еще — если война в Украине продолжится. Россия после объявления 21 сентября 2022 года «частичной мобилизации» никаких ограничений для военнообязанных на своей границе не вводила. Чтобы въехать в Грузию, КПП «Верхний Ларс» с российской стороны «штурмовали» не обездоленные беженцы и инвалиды, а вполне здоровые и зачастую успешные молодые люди, имевшие, как правило, личные средства. Их прибытие в Грузию имело в целом положительный экономический эффект. Даже те, кто вернулся в РФ или перебрался в другие страны, во время своего пребывания в Грузии тратили деньги почти как туристы. Часть российских граждан осталась в стране, многие официально либо зарегистрировали свой бизнес, либо устроились работать в уже существующие в грузинском правовом пространстве компании. Они тоже работают на грузинскую экономику. Особенно это касается специалистов, имевших квалификацию в IT-технологиях. Возможное объявление новой мобилизации в РФ будет означать, что все усилия для заморозки российско-украинской войны провалились, и Москва после выборов в Госдуму может перейти к тотальной войне. Скорее всего, границы для военнообязанных мужчин российскими властями будут сразу же закрыты. Те, кто понимает риск подобного сценария и имеет средства, уже пытаются перебраться в Грузию. Опыт мобилизованных после объявления «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года и до сих пор воюющих без надежды на демобилизацию совсем «не вдохновляет» некоторых россиян дожидаться новой волны призыва.