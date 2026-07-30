Мобилизации в России еще нет, а голова у Тбилиси уже болит… Есть ли у Грузии план Б?

Тема возможной мобилизации в России в последнее время заставляет многих в Грузии задуматься о повторении наплыва российских граждан через аэропорты и КПП «Верхний Ларс» осени 2022 года, когда Кремль впервые объявил «частичную мобилизацию». Однако почти за 4 года характер российско-украинской войны существенно поменялся. Изменилась ситуация и в РФ, и в Грузии, и в мире. В случае объявления новой мобилизации в России ее последствия будут более серьезными для всех окружающих стран, в том числе и для Грузии, чем это было в 2022 году.
Во время объявления в РФ «частичной» мобилизации в сентябре 2022 года война как таковая территории России еще особо не касалась. Даже приграничные регионы Белгородской, Курской и Брянской областей жили более-менее спокойно, не говоря уже об отдаленных регионах. Мирное население РФ войну на себе просто не ощущало. Война шла исключительно на территории Украины. Именно оттуда за границу устремились потоки беженцев — в основном женщин, стариков и детей. Военнообязанным мужчинам в Украине выезд за границу ограничили с первых дней вторжения.
Поскольку непосредственно с Грузией Украина не граничит, то до Грузии добрался незначительный процент украинских беженцев. Им грузинское правительство организовало помощь и поддержку в рамках своих возможностей — сейчас в стране находится примерно 30 тыс. беженцев из Украины. Недавно власти Грузии продлили программы финансовой и медицинской поддержки украинцев до 1 октября 2026 года и, скорее всего, продлят еще — если война в Украине продолжится.
Россия после объявления 21 сентября 2022 года «частичной мобилизации» никаких ограничений для военнообязанных на своей границе не вводила. Чтобы въехать в Грузию, КПП «Верхний Ларс» с российской стороны «штурмовали» не обездоленные беженцы и инвалиды, а вполне здоровые и зачастую успешные молодые люди, имевшие, как правило, личные средства. Их прибытие в Грузию имело в целом положительный экономический эффект. Даже те, кто вернулся в РФ или перебрался в другие страны, во время своего пребывания в Грузии тратили деньги почти как туристы. Часть российских граждан осталась в стране, многие официально либо зарегистрировали свой бизнес, либо устроились работать в уже существующие в грузинском правовом пространстве компании. Они тоже работают на грузинскую экономику. Особенно это касается специалистов, имевших квалификацию в IT-технологиях.
Возможное объявление новой мобилизации в РФ будет означать, что все усилия для заморозки российско-украинской войны провалились, и Москва после выборов в Госдуму может перейти к тотальной войне. Скорее всего, границы для военнообязанных мужчин российскими властями будут сразу же закрыты. Те, кто понимает риск подобного сценария и имеет средства, уже пытаются перебраться в Грузию. Опыт мобилизованных после объявления «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года и до сих пор воюющих без надежды на демобилизацию совсем «не вдохновляет» некоторых россиян дожидаться новой волны призыва.
Но есть другая, куда более серьезная перспектива — мобилизация и курс Москвы на тотальную войну приведут к тому, что масштабы и география украинских ударов по РФ будут только расширяться. Вряд ли под эти удары будут попадать только военные объекты и НПЗ. Война уже перешла на территорию РФ, ее начали ощущать прямо или косвенно миллионы россиян, столкнувшиеся с топливными проблемами или не получившие свои товары со складов Wildberries. Не говоря уже о постепенно превращающихся в выжженую войной пустыню приграничных районах Белгородской, Курской и Брянской областей РФ.
Поскольку собственный мобилизационный резерв Украины практически исчерпан, объявление Россией мобилизации просто вынудит западных союзников Киева резко нарастить ему военную помощь. Тогда возможности украинских ударов по российской территории еще больше возрастут, и география опасных для жизни территорий в РФ станет стремительно расширяться.
В Грузии может возникнуть ситуация, когда на ее территорию хлынут десятки тысяч россиян. Причем это будут не обеспеченные релоканты, как в первую волну в 2022 году, а те, кто потерял дома, родных и близких. Как власти Грузии будут разрешать возникающие при таком сценарии гуманитарные вопросы и возможные конфликты и есть ли у них план Б — пока никто не знает. И это сильно нервирует грузинское общество.