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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Госкомпании Азербайджана, лидирующие по объемам ненефтяного экспорта

ФОТО
13:38 156

В Азербайджане в январе – июне 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 529,882 млн долларов США, что на 43,018 млн долларов (или на 7,51%) меньше показателя аналогичного периода прошлого года (572,9 млн долларов).

Как сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 24,21%. 

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 16,9% и достиг 1,9 млрд долларов США.

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