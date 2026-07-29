Госкомпании Азербайджана, лидирующие по объемам ненефтяного экспорта

В Азербайджане в январе – июне 2026 года суммарная стоимость экспортированной 10 государственными компаниями ненефтяной продукции составила 529,882 млн долларов США, что на 43,018 млн долларов (или на 7,51%) меньше показателя аналогичного периода прошлого года (572,9 млн долларов).

Как сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило ООО SOCAR Polymer с долей в 24,21%.

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 16,9% и достиг 1,9 млрд долларов США.