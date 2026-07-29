На Россию «ополчился весь «цивилизованный» мир», заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По его мнению, Европа «поддерживает антироссийские общества» за рубежом и хочет посеять в России «смуту». «Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь «цивилизованный», так сказать, мир, который так себя сам называет», — сказал Сергей Лавров, призвав смотреть центральные телеканалы, которые «показывают все, что замышляет Запад».

Западные страны, утверждает Лавров, поддерживают релокантов, которые собирают средства на «продолжение подпольной борьбы за раскол» России. Великобритания и США «воюют против России через Украину», сказал российский министр. «Они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы», — уточнил глава российского МИД.