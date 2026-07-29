Подземный тоннель обнаружили в Литве

Сотрудники Госпогранслужбы Литвы (VSAT) обнаружили в Варенском районе страны недостроенный тоннель, который, как предполагается, предназначался для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в страну. Об этом сообщает LRT.

Отмечается: когда пограничники прибыли на место происшествия, около 20 мужчин в гражданской одежде сбежали на территорию Беларуси.

Длина тоннеля вблизи села Пертакас составляет примерно 11 метров. Его прокопали под патрульной тропой, и он простирался вглубь территории Литвы. Рядом были найдены бревна, которые, вероятно, предназначались для укрепления тоннеля, а также выкопанный песок и ведра.