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«Сахар» с привкусом Эвина…

Подземный тоннель обнаружили в Литве

ФОТО
14:11 1234

Сотрудники Госпогранслужбы Литвы (VSAT) обнаружили в Варенском районе страны недостроенный тоннель, который, как предполагается, предназначался для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в страну. Об этом сообщает LRT.

Отмечается: когда пограничники прибыли на место происшествия, около 20 мужчин в гражданской одежде сбежали на территорию Беларуси.

Длина тоннеля вблизи села Пертакас составляет примерно 11 метров. Его прокопали под патрульной тропой, и он простирался вглубь территории Литвы. Рядом были найдены бревна, которые, вероятно, предназначались для укрепления тоннеля, а также выкопанный песок и ведра.

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