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300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»

14:12 785

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил президента США Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом президент Украины сказал в интервью журналисту американского издания Axios Бараку Равиду.

По словам Зеленского, Украине необходимы 300 ракет, чтобы избежать масштабного поражения украинской энергетической инфраструктуры в холодное время года.

Накануне, во время встречи с украинским лидером, президент США, по словам Зеленского, подтвердил свое обещание, данное во время саммита НАТО в Анкаре в июне этого года, — предоставить Украине лицензию на право производства ракет для Patriot. Однако это займет несколько лет и не решает проблему, поскольку «ракеты нужны нам еще вчера», цитирует Axios Зеленского.

По словам президента Украины, в ответ на его просьбу выделить Киеву дополнительный «зимний пакет» ракет Трамп обещал попытаться помочь, но дал понять, что это будет сложно, поскольку такие ракеты необходимы самим США в войне с Ираном, а их запас за почти пять месяцев этого конфликта заметно сократился.

Как отмечает Axios, Зеленский также сказал, что украинские и американские оборонные компании изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и превращения их в противоракетные перехватчики с возможностями, аналогичными ракетам Patriot, поскольку «это будет быстрее и дешевле».

Минувшей зимой многочисленные удары российской армии по украинским ТЭЦ и другим объектам энергетической инфраструктуры вызвали кризис с теплоснабжением жилья и предприятий, его усугубили сильные морозы и снегопады в Украине.

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