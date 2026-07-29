Вашингтон готовится к новой войне… Элита ВВС США изучает опыт Азербайджана

Ни для кого не секрет, что военная стратегия, примененная ВС Азербайджана в Отечественной войне, вошла в мировую военную историю. В ведущих военных академиях мира изучается широкомасштабное применение азербайджанской армией различных типов БПЛА впервые в истории современных военных конфликтов, их интеграция с пилотируемой авиацией на поле боя, а также тактика спецназа, который небольшими группами проникал глубоко в тыл противника и сеял хаос в его рядах. В частности, министерства обороны США, России и некоторых других стран мира внесли изменения в свои военные доктрины и концепции вооружений, основываясь на опыте Второй Карабахской войны. В официальном пресс-релизе Командования по подготовке и обучению ВВС США (AETC) говорится, что недавно в Университете ВВС на авиабазе Максвелл в Алабаме состоялась лекция, посвященная урокам войны в Карабахе. В ходе лекции, организованной в рамках программы Air Force Global College Пентагона, были проанализированы факторы, определяющие исход современных войн, в контексте опыта боевых действий в Карабахе. Прочитал лекцию Августин Михэр IV (Augustine Meaher IV), доцент кафедры исследований в области безопасности в Университете ВВС США.

Как отмечает AETC в своем пресс-релизе, для понимания современной войны недостаточно просто изучать сражения. Необходимо анализировать политические решения, военные инвестиции и союзы, которые формируют конфликты задолго до начала боевых действий. В рамках лекции Михэр проанализировал боевые действия в Карабахе (войну 1991–1994 годов, 4-дневные столкновения в апреле 2016 года и 44-дневную войну осенью 2020 года — ред.), чтобы показать, как долгосрочные стратегические решения влияли на военные операции и меняли баланс сил на Южном Кавказе. Посредством исторического анализа и дискуссий Михэр призвал студентов выйти за рамки результатов сражений и задуматься о том, как национальная политика, дипломатия, развитие вооруженных сил и технологические изменения влияют на успех армии. «Советский Кавказ был усеян автономными областями и республиками, а также анклавами и эксклавами. Но ни один из них не вызывал столько споров и не становился предметом столь ожесточенных боев, как Нагорный Карабах», — сказал Михэр. Автор лекции, начиная с последних лет существования Советского Союза, проследил истоки конфликта через три крупные войны, кульминацией которых стало восстановление Азербайджаном суверенитета над Карабахским регионом в 2023 году. Вместо описания отдельных сражений он сосредоточился на стратегических решениях, которые формировали конфликт на протяжении более чем трех десятилетий. «Баланс сил на Кавказе постепенно менялся, — сказал Михэр. — Армения все больше зависела от российской защиты, в то время как Азербайджан, обогащаясь за счет своих нефтяных запасов, учился у турок и закупал высококачественную военную технику у Израиля и Турции».

Специалист заявил, что когда в 2020 году в Карабахе начались крупномасштабные военные действия, азербайджанская армия интегрировала разведку, различные беспилотные летательные аппараты, высокоточные системы огневой поддержки и высокоманевренные наземные силы в рамках единой скоординированной кампании. «Азербайджан активно использовал беспилотники для систематической изоляции и уничтожения позиций противника», — сказал Михэр. В ходе дискуссии подчеркивалось, что одни только технологии не определяют исход конфликта. Михэр описал, как доктрина, руководство, организация и постоянные инвестиции влияют на эффективность военных возможностей после их применения. В ходе лекции также рассматривалась роль альянсов и гарантий безопасности на протяжении всего конфликта, включая зависимость Армении от России и региональные последствия реакции Москвы во время войны 2020 года. «Отказ России вмешаться во вторую войну в Карабахе свидетельствует о том, что расстановка сил на Кавказе и за его пределами кардинально изменилась», — сказал Михэр. В заключение он рассмотрел, как Армения продолжала корректировать свои отношения в сфере безопасности после 2023 года, а также более широкие региональные изменения, последовавшие за десятилетиями конфликта. «Лекция продемонстрировала, как исторические примеры могут помочь военным специалистам понять взаимосвязь между стратегией, национальной политикой и военными операциями. Изучая современные конфликты, студенты Военно-воздушного университета исследуют, как решения, принятые до кризиса, могут повлиять на исход событий после того, как войска войдут на поле боя», — отмечает Командование подготовки и обучения ВВС.

Следует отметить, что Пентагон начал изучать опыт Второй Карабахской войны еще в 2020 году, сразу после окончания боевых действий. В декабре того года Министерство обороны США утвердило первую стратегию борьбы с беспилотными летательными аппаратами, основанную на опыте Карабахской войны. Разработанная тогда стратегия предусматривала целый ряд потенциальных технических решений для противодействия широкому спектру угроз. Военные специалисты Пентагона, анализируя боевую тактику и стратегию азербайджанской армии в Карабахе, пришли к выводу, что беспилотные летательные аппараты изменили традиционные представления о том, как добиться превосходства в воздухе. Азербайджан добился этого, используя различные типы беспилотных летательных аппаратов, и этот опыт позволит в будущем странам легко модернизировать свои военно-воздушные силы и быстро наращивать воздушные операции. Поэтому Вооруженным силам США следует извлечь уроки из опыта Карабахской войны и эффективно подготовиться к будущим войнам. В ноябре 2023 года журнал The National Interest написал, что Корпус морской пехоты, элитное подразделение вооруженных сил США, готовится к первому в мире сражению роботов, управляемых искусственным интеллектом, основываясь на опыте 44-дневной Карабахской войны. «В то время как широкая публика за последние годы была в восторге от компьютеров, способных писать учебные материалы и автоматизировать большое количество современных задач, американские военные в целом уделяли пристальное внимание роли машин в войне, — писало тогда издание The National Interest. — Особое внимание уделялось Карабахской войне 2020 года на Южном Кавказе, в которой использование беспилотников Азербайджаном сыграло решающую роль в исходе конфликта. Кроме того, вооруженные и разведывательные беспилотники, которые порой уничтожают гораздо более дорогостоящую и сложную технику, широко распространены и весьма эффективны в продолжающейся российско-украинской войне».