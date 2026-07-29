USD 1.7000
EUR 1.9383
RUB 2.1668
Подписаться на уведомления
«Сахар» с привкусом Эвина…
Новость дня
«Сахар» с привкусом Эвина…

Хуситы тоже будут собирать «дань» с судов

14:32 430

Хуситы рассматривают возможность взимания платы с судов за проход через Красное море, об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, йеменские хуситы рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив, спустя неделю после объявления военно-морской блокады Саудовской Аравии.

По словам источников, группа, поддерживаемая Ираном, изучает возможность введения платы за пользование водным путем, соединяющим Красное море и Аденский залив, для большинства судов, хотя сроки еще не определены. Они добавили, что китайские суда будут освобождены от этой платы.

Два региональных чиновника, проинформированные Тегераном, заявили, что иранские официальные лица обсуждали план введения платы с представителями хуситов во время встреч в Иране в этом месяце, в то время как один арабский чиновник сообщил, что иранские советники позже сопровождали представителей хуситов, чтобы помочь в разработке потенциального органа для регулирования этих сборов.

Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
15:51 142
Покушение на разработчика дронов
Покушение на разработчика дронов
15:39 411
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше?
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше? наш обзор
15:24 335
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
15:14 713
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари? наши проблемы
12:34 2549
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы наш обзор; все еще актуально
28 июля 2026, 22:34 7706
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
14:12 786
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму видео; обновлено 13:57
13:57 5056
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 2326
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2815
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 2561

ЭТО ВАЖНО

Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
Израильский министр спалил американцев. Американцы в гневе
15:51 142
Покушение на разработчика дронов
Покушение на разработчика дронов
15:39 411
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше?
Трамп поговорил с Нетаньяху и Зеленским. А что дальше? наш обзор
15:24 335
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
Бакинский суд принял решение по гражданину Франции
15:14 713
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари?
41 год стажа, 10 дней на увольнение… Кому помешали библиотекари? наши проблемы
12:34 2549
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы
Танкер из «теневого флота» России подорвался и сел на мель. Регион перед лицом экологической катастрофы наш обзор; все еще актуально
28 июля 2026, 22:34 7706
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
300 ракет-перехватчиков: Зеленский просит у Трампа экстренный «зимний пакет»
14:12 786
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму
Зеленский об ударах по российским НПЗ и Крыму видео; обновлено 13:57
13:57 5056
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
Азербайджан направил 40 тонн оборудования Украине
12:43 2326
«Сахар» с привкусом Эвина…
«Сахар» с привкусом Эвина… Заговоришь — виселица, промолчишь — восемь лет; Наш ответ
10:38 2815
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
Wildberries убегает от Украины в Казахстан
11:29 2561
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться