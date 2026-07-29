Хуситы тоже будут собирать «дань» с судов

Хуситы рассматривают возможность взимания платы с судов за проход через Красное море, об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, йеменские хуситы рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив, спустя неделю после объявления военно-морской блокады Саудовской Аравии.
По словам источников, группа, поддерживаемая Ираном, изучает возможность введения платы за пользование водным путем, соединяющим Красное море и Аденский залив, для большинства судов, хотя сроки еще не определены. Они добавили, что китайские суда будут освобождены от этой платы.
Два региональных чиновника, проинформированные Тегераном, заявили, что иранские официальные лица обсуждали план введения платы с представителями хуситов во время встреч в Иране в этом месяце, в то время как один арабский чиновник сообщил, что иранские советники позже сопровождали представителей хуситов, чтобы помочь в разработке потенциального органа для регулирования этих сборов.