Хуситы тоже будут собирать «дань» с судов

Хуситы рассматривают возможность взимания платы с судов за проход через Красное море, об этом сообщает Reuters со ссылкой на региональные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, йеменские хуситы рассматривают возможность введения сборов для коммерческих судов, следующих через Баб-эль-Мандебский пролив, спустя неделю после объявления военно-морской блокады Саудовской Аравии.