Мурсал Ибрагимов выслушал обращения граждан в Геранбое

На приеме были рассмотрены обращения 28 граждан, в том числе двух семей шехидов и четырех участников войны. Граждане обращались по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства в Госслужбу, прохождения медицинского освидетельствования и др. Начальник Госслужбы, внимательно выслушав каждого заявителя, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений была решена во время приема. Остальные вопросы взяли на контроль для дополнительного рассмотрения. Обращения, не входящие в компетенцию Госслужбы, были направлены в соответствующие государственные органы.