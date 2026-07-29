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«Сахар» с привкусом Эвина…

Мурсал Ибрагимов выслушал обращения граждан в Геранбое

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14:39 341

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов 29 июля принял граждан в административном здании Геранбойского районного отдела службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, на прием прибыли жители города Гянджи, а также Геранбойского, Самухского, Гёйгёльского, Дашкесанского и Кельбаджарского районов.

Сначала был посещен памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложены цветы и почтена его память.

На приеме были рассмотрены обращения 28 граждан, в том числе двух семей шехидов и четырех участников войны. Граждане обращались по вопросам поступления на действительную военную службу или трудоустройства в Госслужбу, прохождения медицинского освидетельствования и др. Начальник Госслужбы, внимательно выслушав каждого заявителя, дал соответствующие поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений была решена во время приема. Остальные вопросы взяли на контроль для дополнительного рассмотрения. Обращения, не входящие в компетенцию Госслужбы, были направлены в соответствующие государственные органы.

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