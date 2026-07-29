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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

МЧС обнаружило опасный лифт

фото; видео
14:41 646

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по обеспечению безопасности при проведении промышленных и горных работ через Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору.

В этих рамках инспекторами Агентства проведена плановая проверка лифта в маркете, расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Худу Мамедова.

В ходе проверки установлено, что лифт эксплуатировался без соблюдения соответствующих требований безопасности, вследствие чего создавал угрозу жизни и здоровью людей.

С учетом изложенного эксплуатация лифта была приостановлена, а перед руководством маркета поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений требований технической безопасности.

Также был составлен соответствующий акт, представителю предприятия разъяснено, что эксплуатация лифта будет возможна после устранения выявленных нарушений, а также что руководство маркета несет юридическую ответственность за возможные аварии и несчастные случаи, которые могут произойти при эксплуатации указанного оборудования без соблюдения установленных норм.

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