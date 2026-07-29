Azercell и Университет ADA запускают AI4Real Bootcamp

ООО Azercell Telecom совместно с Университетом ADA и Фондом Университета ADA запускает AI4Real Bootcamp — интенсивную образовательную программу по искусственному интеллекту для студентов бакалавриата.

Программа пройдет 17–21 августа 2026 года в Университете ADA и объединит теоретическую подготовку с практической работой над реальными бизнес-кейсами. Программа ориентирована на практическое применение технологий искусственного интеллекта и ознакомит участников с современными подходами к их использованию в различных отраслях экономики.

В течение пяти дней участники познакомятся с ключевыми направлениями развития искусственного интеллекта, включая применение ИИ в бизнес-процессах, использование интеллектуальных технологий для поддержки принятия решений, Agentic AI (агентный искусственный интеллект), решения для телекоммуникационной отрасли, а также с другими перспективными направлениями развития технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание в программе уделено практической работе. Участники будут работать в командах над разработкой решений на базе ИИ для бизнес-кейсов, применяя полученные знания и опыт. Такой формат позволит им глубже понять возможности применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса.

Программа AI4Real Bootcamp открыта для студентов первого и второго курсов бакалавриата всех специальностей. Для участия не требуется предварительная подготовка или опыт работы в области искусственного интеллекта.

Прием заявок открыт до 3 августа 2026 года. Подать заявку можно, заполнив регистрационную форму.

Отбор участников будет проводиться на основании поданных заявок. Отметим, что дополнительные экзамены или собеседования не предусмотрены.

Компания Azercell последовательно расширяет применение ИИ-решений в соответствии со Стратегией развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы, одновременно уделяя особое внимание развитию кадрового потенциала в сфере искусственного интеллекта.