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«Сахар» с привкусом Эвина…
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«Сахар» с привкусом Эвина…

Евросоюз планирует распространить санкции на рекордные 1600 компаний

за помощь России в войне
14:53 486

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по его данным, помогают России в войне против Украины. Это станет рекордным числом фирм, внесенных в черный список за один пакет, сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компании имеют совокупный годовой оборот более 20 миллиардов долларов и более 265 000 работников.

Если пакет будет одобрен, количество находящихся под санкциями ЕС организаций во время войны России в Украине увеличится на 50%, добавили источники. Все страны ЕС должны будут одобрить санкции.

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