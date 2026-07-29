Евросоюз планирует распространить санкции на рекордные 1600 компаний

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, по его данным, помогают России в войне против Украины. Это станет рекордным числом фирм, внесенных в черный список за один пакет, сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компании имеют совокупный годовой оборот более 20 миллиардов долларов и более 265 000 работников.

Если пакет будет одобрен, количество находящихся под санкциями ЕС организаций во время войны России в Украине увеличится на 50%, добавили источники. Все страны ЕС должны будут одобрить санкции.