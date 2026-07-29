Зеленский анонсировал возможный визит Кушнера и Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие две недели Киев могут посетить спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.

По его словам, этот визит станет одним из результатов его недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Если поездка состоится, она станет первой для Кушнера и Уиткоффа в Украину после их нескольких визитов в Россию.