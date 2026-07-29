Зеленский анонсировал возможный визит Кушнера и Уиткоффа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие две недели Киев могут посетить спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios.
По его словам, этот визит станет одним из результатов его недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Если поездка состоится, она станет первой для Кушнера и Уиткоффа в Украину после их нескольких визитов в Россию.
Зеленский отметил, что намерен подробно обсудить с американскими представителями идеи возобновления мирных переговоров с РФ по прекращению войны, а также предоставить им возможность лично ознакомиться с ситуацией в Украине.
По словам президента, Кушнер и Уиткофф по-прежнему выступают за достижение режима прекращения огня, который мог бы создать условия для дипломатического процесса. При этом Зеленский выразил сомнение, что президент России Владимир Путин согласится приостановить боевые действия.
При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев по-прежнему заинтересован в возобновлении мирных переговоров с Россией.