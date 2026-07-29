Турция и активный нейтралитет. Жизнь в Анатолии имеет свою цену…

Широкомасштабная война между США и Ираном в ближайшие дни вновь может возобновиться, причем с расширением географии конфликта. Атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на стратегические объекты саудовской нефтяной компании Aramco усилили обеспокоенность по поводу энергетической безопасности, отмечают западные эксперты. Телефонный разговор министра обороны Турции Яшара Гюлерa с его саудовским коллегой 25 июля, сразу после атак, с обсуждением региональных вопросов обороны и безопасности показывает, что Анкара внимательно следит за кризисом. Одновременно расширяется и традиционная зона российско‑украинской войны. Иран обвиняет Украину в поражении одного из своих кораблей в Каспийском море, а в территориальных водах Румынии в Черном море, по сообщениям, российские дроны атаковали турецкое грузовое судно. На фоне тревожных новостей президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев предложил российскому лидеру Владимиру Путину заморозить войну между Москвой и Киевом и вернуться к стамбульской формуле 2.0.

По мнению аналитиков, события последней недели показывают, что противостояние на Ближнем Востоке и российско-украинская война объединяются в рамках общих проблем безопасности. Турция же находится в географическом и дипломатическом центре этой картины. Сомкнется ли кольцо огня? Эксперты обсуждают вероятность того, что география конфликта растянется от Ормузского пролива до Баб‑эль‑Мандебского, от Суэцкого канала до Восточного Средиземноморья, от Черного моря до Каспийского. Войны, происходящие к югу и северу от Турции, уже не являются отдельными кризисами: они превращаются в единую гигантскую зону конфликта, нацеленную на одни и те же энергетические трубопроводы, торговые пути и системы обороны. Турция не может наблюдать за этим со стороны — ожидается, что Анкара усилит свою оборонную и дипломатическую активность. В комментарии для haqqin.az аналитик по Евразии и Ближнему Востоку, обозреватель NTV, доктор Умит Назми Хазыр заявил, что Киев стремится объединить войны Украина – Россия и США – Иран. По его мнению, официальный Киев надеется, что в случае объединения ближневосточного и российско‑украинского конфликтов сможет получить от США более широкую поддержку. Однако турецкий политолог подчеркнул, что параллельное закрытие Ираном Ормузского пролива и атаки хуситов на Баб‑эль‑Мандеб могут иметь экономические последствия для региона, особенно для Турции. По словам Хазыра, рост цен на нефть и природный газ на фоне кризиса может ослабить усилия турецкого правительства по снижению инфляции, которое с 2025 года реализует конкретную экономическую программу. «Кроме того, задержки в Суэцком канале могут увеличить сроки доставки товаров из Азии и повысить стоимость грузоперевозок. Но одновременно эта ситуация даст турецким экспортерам логистическое преимущество на европейском рынке», — отметил политолог.

Опасения Анкары: Каспий, Кавказ и безопасность БТД По словам Хазыра, вероятность расширения ареала войны может усилить озабоченность Анкары вопросами безопасности. Если обвинения Украины в атаке на иранский корабль в Каспийском море превратятся в устойчивую тенденцию, то для Анкары наряду с Черным морем на первый план выйдет безопасность Кавказа и Каспийского региона. «Для Турции в первую очередь важна безопасность ее стратегического союзника Азербайджана, нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и транспортных коридоров, ведущих с Кавказа в Анатолию. Однако вероятность расширения ареала войны также увеличит стратегическое значение энергетических и транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, Грузию и Турцию», — подчеркнул турецкий политический обозреватель. Анкара сохранит политику активного нейтралитета, но… Умит Назми Хазыр положительно оценивает политику активного нейтралитета Турции в отношении региональных войн и не согласен с утверждениями о том, что Анкара проводит пассивную линию.