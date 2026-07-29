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«Сахар» с привкусом Эвина…

Бакинский суд принял решение по гражданину Франции

15:14 718

Бакинский апелляционный суд оставил без изменений приговор Мартину Райану, обвиняемому в шпионаже в пользу Франции, и Азаду Мамедли, обвиняемому в государственной измене.

Решение было оглашено на заседании под председательством судьи Мурада Мамедова.

Апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен в силе.

По приговору суда Мартин Райан осужден на 10 лет лишения свободы, Азад Мамедли - на 12 лет.

По данным следствия, Мартин Райан получал задания по сбору информации о вооружениях и боеприпасах, производимых в Азербайджане, комплектовании армии во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, военнослужащих и бывших военных, которых можно было привлечь к сотрудничеству, лицах, обучавшихся на французском языке за рубежом, иностранных гражданах и юридических лицах в Азербайджане, а также о возможностях организации тайных денежных переводов и вопросах военного сотрудничества между Азербайджаном и рядом стран.

Также отмечается, что Райан организовал встречу Азада Мамедли с сотрудниками французских спецслужб в Баку, и Мамедли было обещано иностранное гражданство в обмен на сотрудничество. Обвиняемые были арестованы 4 декабря 2023 года. По версии следствия, Райан, являющийся генеральным директором ООО Merkorama, был завербован сотрудниками французской внешней разведки (DGSE) и использовался ими в качестве агента. Впоследствии сотрудники DGSE были высланы из Баку как persona non grata.

По делу Райану предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана, а Мамедли - по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.

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