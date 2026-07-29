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«Сахар» с привкусом Эвина…

Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне

Haaretz
15:20 481

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время пребывания обоих в Вашингтоне на этой неделе. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник газеты заявил, что офис Зеленского первоначально связался с канцелярией Нетаньяху, чтобы договориться о встрече, на что «израильская сторона так и не ответила».

Другой, украинский, источник утверждал в беседе с Haaretz, что якобы первоначально встреча была предложена канцелярией Нетаньяху, но после того, как офис Зеленского согласился, дальнейшего ответа от израильской стороны не поступало до 28 июля, когда израильские официальные лица заявили, что премьер-министр еврейского государства не сможет провести встречу с Зеленским из-за нехватки времени. 

Во вторник президент США Дональд Трамп провел в Белом доме отдельные встречи с Нетаньяху и Зеленским. После этого в тот же день они присутствовали на церемонии похорон сенатора Линдси Грэма, где Зеленский подошел к Нетаньяху, и они обменялись несколькими короткими репликами, отмечает Haaretz. Газета сообщает, что в канцелярии Нетаньяху отказались комментировать эту ситуацию.

Издание напоминает, что Нетаньяху и Зеленский не встречались с момента проведения Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. Сразу после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Зеленский пытался организовать визит в Израиль в знак солидарности, но его просьба была отклонена, напоминает Haaretz.

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